وزير الصحة الأسبق: نستخدم الـ"رمديسيفير" في كل بروتوكولات علاج كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إنَّ هناك تعديل جرى إدخاله على عدد من البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا "كوفيد -19"، موضحاً أنَّه تمّ زيادة عدد الأدوية المستخدمة في البروتوكولات من حيث الأدوية المضادة للفيروسات التنفسية و الإنفلونزا، موضحاً أنَّ البرتوكول الذي تمّ تعديله هو الموضوع أول يونيو الماضي، مؤكّداً أنَّ البرتوكول الجديد سيتمّ نشره خلال أيام .

وأوضح وزير الصحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّه تمّ التوسع في استخدام دواء "الرديمسفير"، والمضادات للإنفلونزا المختلفة، إضافة إلى أدوية الإنفلونزا الموسمية، مشيراً إلى أنَّ البروتكولات الجديدة تمَّ توسعة مجالات تغطيتها لتصبح لجميع الحالات المصابة كورونا سواء كانت البسيطة أو المتوسطة، مؤكّداً أنَّ مصر تجري تحديثًا دوريًت لجميع البروتوكولات العلاجية وفقاً لمستجدات الأمور.

أشرف حاتم: بروتوكولات علاج كورونا تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة

وناشد ، وزير الصحة الأسبق، المواطنين، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترزاية الفترة المقبلة المعلنة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية، مشيراً إلى أنَّ التهاون في ذلك له نتائج ضارة على المجتمع المصري، مؤكّداً أنَّ هناك عدد من السلوكيات الخاطئة التي ظهرت مؤخراً يجب على المواطنين تجنبها، والإبلاغ عن المخالفين، وذلك حفاظاً على السلم العام للدولة و المجتمع المصري.

وتابع وزير الصحة الأسبق، أنَّ زيادة الأعداد مؤخراً من حيث المصابين بكورونا فيروس، يرجع لسلوكيات البعض الخاطئة والتهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة، لافتا إلى أنَّ نسب الاصابات مازالت بسيطة، وحالات الحجز بالمستشفيات بسيطة، والحالات الموجودة في الرعاية المركزة قليلة جدا ً.

ونوه وزير الصحة الأسبق، إلى أنَّ هناك تنسيق تام ما بين وزارة التعليم العالي ممثلة في لجانها المختلفة المشاركة في إدراة الأزمة، ووزارة الصحة المصرية، مؤكّداً أنَّ جميع البروتوكولات التي يتم إقرارها تكون بالتنسيق ما بين الجهتين، لافتاً إلى أنَّ القطاع الطبي في مصر بخير وتجاوز أزمة كورونا منذ بدايها دون أي مشاكل.