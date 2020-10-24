صور.. السيدة المغتصبة بالمقابر تواجه الجناة: بوست رجليهم عشان يسيبوني

السيدة المغتصبة داخل مقابر الإسماعيلية وزوجها وجهًا لوجه مع 4 ذئاب بشرية، أمام جهات التحقيق، المواجهة بين الضحية والجناة، استغرقت 25 دقيقة، كان الوجه القبيح للذئاب الأربعة، أكثر قسوة وألما، من خلال ما ورد على لسان الزوجة ضحية الاعتداء الوحشي.

تعرفت الزوجة المجني عليها على أفراد العصابة، وشرحت دور كل منهم واحدًا تلو الآخر: "اللي حصل كان أسود أيام حياتي كلها، ومش هقدر أنسى الجرم اللي حصل من المتهمين، كنت ببوس رجليهم عشان يسيبوني، بس للأسف محدش رحمني منهم، وكمان كان فيه اتنين من المتهمين بيضربوا جوزي داخل مقبرة، جنب المقبرة اللي اعتدى عليا فيها المتهم الرئيسي".

بدموع ممزوجة بالحزن والحسرة، قالت الزوجة: "المتهم اللي اعتدى عليا كان ماسك في إيده سيف وأمرني أقلع لبسي"، وقال "هقتلك أنتي وجوزك، محدش كان متخيل منا إن اللي حصل فيا ده، احنا روحنا بحسن نية أنا وجوزي، ندور على التروسيكل بتاعنا اتسرق بعد ما اشتريناه بـ8 أيام بس، ومدفعناش ولا قسط، وعلينا 40 ألف جنيه"

وتسلمت النيابة تحريات المباحث، التي أكدت أن الزوجين دخلا مقابر الإسماعيلية بدائرة قسم ثان، لمحاولة البحث عن دراجة نارية "تروسيكل" ملك الزوج، الذي يعمل في تجميع الكرتون والمخلفات، وأثناء محاولتهما البحث عن الدراجة النارية، خرج عليهم المتهمون الـ4، وأشهروا الأسلحة البيضاء لإرهابهم.

وشل 3 متهمين حركة الزوج المجني عليه، وربطوه في شجرة، بينما قام المتهم الرئيسي والمسجل خطر بـ37 قضية متنوعة، تحت تهديد السلاح الأبيض، بإدخال الزوجة المجنى عليها إلى مقبرة واغتصابها أمام زوجها، وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وخلال جلسات التحقيق أمام النيابة العامة التى نسبت لأفراد العصابة تهمة الخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة بيضاء، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم بذات التهم، وحاول المتهم "عبدالكريم. ع" 28 سنة، تبرير فعلته الخسيسة، قائلا: "كنت شارب ترامادول ومكنتش في وعيي".

وكشف المتهم الرئيسي، أنه وأفراد عصابته "عبدالغفار. ي" 17 سنة، و"كريم. ا" 16 سنة، و"أحمد. م"، 16 سنة، يقضون معظم أوقاتهم في المقابر، ويتعاطون المخدرات، ويحتفظون بسرقاتهم فيها.

وأوضح المتهم، أنه تمكن مع عصابته من سرقة تروسيكل، ثم اتصلوا بصاحبه لإعادته مقابل مبلغ 2000 جنيه، وعندما توجه لهم صاحب التروسيكل وزوجته، وأثناء التفاوض، لاحظ خوف المجني عليه منهم، كما بهره جمال زوجته، فخيره بين معاشرة زوجته وإرجاع التروسيكل، لكنه رفض.

وأضاف "عبدالكريم"، في اعترافاته، أنه تعاطى عدة أقراص من مخدر الترامادول، وألحت عليه الرغبة، فقرر اغتصاب زوجة المجنى عليه، بعد أن أشار لمعاونيه بتقييد الزوج، ثم وضع أحدهم "سنجة "على رقبته.