عاجل.. السيطرة على حريق بجوار كوبري السيدة عائشة

شب حريق في مخلفات بجانب كوبري السيدة عائشة ، ودفعت قوات الحدفاع المدني بـ 3 سيارات إطفاء وحاصرت النيران قبل امتدادها إلى السيارات أو إصابة المارة.

وقال مصدر أمني قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران في دقائق عقب وصول سيارات الإطفاء إلي مكان النيران.

وأضاف المصدر أن اتلحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو اصابات ، وأنه حدث حالة من الزحام المروي فقط وتم الدفاع بدويات من المرور لتسيير حركة السيارة حتى تم الانتهاء من السيطرة على النيران.