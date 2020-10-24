أنجيلا ميركل تطالب الألمان بالبقاء في منازلهم

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، مواطنيها بالبقاء في منازلهم، وتقليل التواصل الاجتماعي إلى الحد الأدنى، والسفر غير الضروري، عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت ميركل -حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية- "لسنا عاجزين أمام مواجهة الفيروس.. سلوكنا يحدد مدى قوة وسرعة انتشاره.. والنظام اليومي بالنسبة لنا جميعا هو: تقليل التواصل ومقابلة عدد قليل من الأشخاص".

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أعلن أنه تم تسجيل 14 ألفا و714 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك في ارتفاع عن الحالات التي تم تسجيلها أمس الجمعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.