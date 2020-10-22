مستثمرو البحر الأحمر: كورونا يؤجل زيارة سائحي ألمانيا وبريطانيا لمصر

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنّ عددًا من دول أوروبا الغربية، خاصة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، أرجأت استئناف رحلاتها لمصر، التي كان مقررا أن تأتي خلال الشهر الحالي، وأوائل الشهر المقبل بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وارتفاع نسب الإصابات بعدد من الدول الأوروبية مؤخرا.

وأضاف فلا، لـ"الوطن"، أنّ عدد من شركات السياحة الألمانية، بدأت تجهيز برامج سياحية إلى مصر الشهر الحالي، بعد سماح الحكومة الألمانية بسفر الألمان إلى خارج أوروبا، وكانوا ينتظرون السماح لهم بالسفر للمقاصد السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ، إلا أنّ بدء الموجة الثانية من كورونا أجلت كل الخطط.

وأشار فلا إلى أنّ نسب الإشغال بفنادق الغردقة حاليا تبلغ نحو 30% من السعة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال الفنادق للنزلاء والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة الفندقية، مرجعا تراجع نسب الإشغال إلى بدء العام الدراسي في مصر، وتوقف العديد من الدول الأوروبية عن إرسال سائحيها إلى مصر حاليا.

بدوره، قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنّ هناك العديد من الدول لا زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن، مثل أوكرانيا وصربيا وبيلا روسيا وسويسرا، موضحا أنّ جمهورية التشيك قد تبدأ تسيير رحلات لمصر خلال الأيام المقبلة.

بعض الفنادق أغلقت بعض مبانيها لتراجع نسب الإشغال

وأكد عاقل أنّ العديد من فنادق الغردقة اضطرت إلى غلق بعض مبانيها وإعطاء إجازات لبعض العاملين بها، نظرا لتراجع الحركة السياحية منذ بداية أكتوبر بسبب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، وإصدار العديد من الدول قرارات بوقف سفر مواطنيها خارج أراضيها، مشيرا إلى أنّ دول أوروبا الغربية أوقفت بشكل شبه كامل إرسال سائحيها لمصر، كما أنّ نسب الحجوزات المستقبلية خلال الشهر المقبل سواء من المصريين أو الأجانب ضعيفة للغاية.