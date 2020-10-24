تفاصيل فيلم The Furnace لأحمد مالك قبل عرضه بمهرجان الجونة

تشهد فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم العالمي The Furnace، والذي يشارك في بطولته الفنان المصري أحمد مالك.

يسرد الفيلم قصة سقوط شاب أفغاني بإحدى المناطق النائية بالصحراء مع رجل غامض يسعى لسرقة الذهب، كما يتناول حالة التهافت على الذهب بأستراليا والتي كانت ظهرت في تسعينيات القرن التاسع عشر، والفيلم من تأليف وإخراج المخرج الإسترالي Roderick MacKay.

ويجسد الفنان أحمد مالك شخصية "حنيف" الشاب الأفغاني، وقد عرض الفيلم لأول مرة عالميًا خلال مهرجان فينيسيا الدولي، ضمن مسابقة "آفاق".

وفي شهر سبتمبر الماضي كان تحدث الفنان الشاب أحمد مالك عن مشاركته كواليس اختياره لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم "The Furnace"، خلال حوار أجراه ببرنامج "scoop"، والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد.

وقال "مالك"، إن المشاركة في الفيلم تجربة مختلفة ومفيدة بالنسبة له، خصوصًا أن الفيلم دولي، ويجسد به شخصية تتضمن تفاصيل لغوية وثقافية مختلفة عبر "شاب أفغاني".

وعن اختياره لتجسيد الدور، أكد "مالك" أن مخرج الفيلم رودريك ماكاي كان يبحث عن ممثل يجسد شخصية "حنيف"، ولم يكن الأمر بالشيء السهل، حتى توصل إلى فكرة أن يكتب في محرك البحث "جوجل" ممثل شرق أوسطي ليجد بالصدفة مقطع فيديو لأحمد مالك بمسلسل "لا تطفئ الشمس"، ومن ثم رشحه لأداء الشخصية.

وكان بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بأغنية للفنان رامي عياش، وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وعرضت قناة "أون" بالأمس الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع ملابسهن.