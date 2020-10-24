صدقي صخر يدعم أحمد مالك قبل عرض "حارس الذهب" بمهرجان الجونة

حرص الفنان صدقي صخر، على حضور افتتاح فيلم "حارس الذهب" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، لدعم صديقه أحمد مالك بطل الفيلم.

واُفتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويستمر الفنان صدقي صخر، في تصوير مسلسل "أنصاف مجانين" من إنتاج "viu" الأصلية، والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من عام 2021، بطولة أسماء جلال، وأحمد خالد صالح.

وحصل أحدث أفلام الفنان صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف، والذي حاز جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان "مصر دوت بكرة" للأفلام.

ويعتبر "لما جت عشرة" الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "Breakthrough Film Festival" في نسخته الثامنة، وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان "شنيت" الدولي.

من أعمال الفنان صدقي صخر مشاركته في مسلسل بـ "100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، ومسلسل "وليه لأ" وأيضا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.

وصدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، وكان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003، كما اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة مع عدد من المخرجين أبرزهم كاملة أبو ذكري، وهو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وفردًا مؤسسًا لفرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.