الجيش الوطني الليبي يعلن الالتزام الكامل باتفاق جنيف

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، السبت، إن الجيش ملتزم "التزاما كاملا بـاتفاق جنيف"، مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر".

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي "الأطراف التي شاركت في اتفاق جنيف، تفاهمت منذ اليوم، على أنه لا نقاش بشأن المصلحة الليبية العليا.. أحيي باسم القائد العام الضباط الذين شاركوا في هذا الحوار من الطرفين، كلهم تخرجوا من الكليات العسكرية الليبية ونجحوا في الوصول إلى هذا الاتفاق الوطني الجيد" وفقا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية".

وأضاف: "نحن جزء رئيس من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.. وسنتجاوز التحديات التي ستواجهه بنفس الروح الوطنية والإصرار".

وأبرز المتحدث أن الجيش الوطني الليبي "سيلتزم التزاما كاملا بهذه المبادرة وبكل ما جاء فيها.. والكرة أصبحت الآن في مرمى الطرف الآخر"، مشيرا إلى أن الاتفاق "يحتاج إلى ضامن حقيقي ونزيه وقوة رادعة لتنفيذ الخطوات".

وأردف قائلا: "ليست هناك مشاكل كثيرة في الواقع، يحتاج الجميع إلى تقديم بعض التنازلات ويتذكر أن الوطن أعلى من كل شيء".

كما ذكر أن "اتفاق جنيف يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب.. لا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا".

وعاد ليضيف: "سنذهب مع المجتمع الدولي لنثبت للعالم ما قلناه منذ سنوات: "نحن نقاتل من أجل السلام نحن ننقل ليبيا من الفوضى والإرهاب إلى الأمن والسلام".

وختم بالمسماري بالقول "نتمنى أن ينطبق ما حدث في جنيف على الاتفاق السياسي والاقتصادي، لأن المواطن يتحمل حاليا أعباء كثيرة جدا يجب أن تحل في أسرع وقت".

ووقع طرفا النزاع الليبي المنخرطان في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في مقر الأمم المتحدة.