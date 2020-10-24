مصدر: مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر

قبل انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المقررة نهاية الشهرالجارى، أكد مصدر مسئول لـ"الوطن"، أن تلقي طلبات التصالح مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحًا أن مسألة مد فترة تقديم طلبات التصالح من عدمه من سلطة الدكتور "مدبولي" فقط.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه بقبول كل طلبات التصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير كافِ، مع إقرار مد فترة السماح في 9 سبتمبر الماضي لمدة شهرين، لاستكمال الأوراق فقط، ومن المقرر انتهاء تلك المهلة في 8 نوفمبر المقبل.

وفي السياق ذاته رصدت "الوطن" الخطوات المتبعة لتقديم طلب التصالح بعد سداد قيمة الجدية 25% كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند الدال على صفة مقدم الطلب.

- المستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.

- نسختان من الرسوم المعمارية للمبنى معتمدة من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء إن وجد.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

في سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، من خلال مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وقال "شعراوي"، إن جميع المحافظات تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين بتقديم طلبات التصالح، بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، ومن بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، بجانب مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددًا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.