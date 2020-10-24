"التنمية المحلية" عن انتخابات النواب: تسير بصورة مستقرة حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنَّ غرفة العمليات التابعة للوزارة تتابع انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى والتي تضم 14 محافظة وهي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والبحيرة والإسكندرية ومطروح".

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنَّ العملية الانتخابية تسير بصورة مستقرة.

وأخذ وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، منذ صباح أمس، درجة الجاهزية من المحافظين بالنسبة بالمقار الانتخابية والعمليات اللوجستية والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة.