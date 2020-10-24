التنمية المحلية: 2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء تعدى 2 مليون طلب حتى الآن، وحصيلة التصالح تعدت 12.5 مليار جنيه.

وأضاف شعراوى لـ"الوطن"، أنه جار تقديم كل التيسيرات للمواطنين بمختلف المحافظات وتذليل كل العقبات لتقنين أوضاعهم، داعيا المواطنين إلى الإسراع لتقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة التى قررها رئيس الوزراء نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أنه لم يتحدد بعد مد فترة تقديم طلبات التصالح من عدمه.

مدبولي يشيد بإقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

وفي مطلع أكتوبر الجاري، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بالإقبال الكبير من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذاً للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وكلف في ضوء ذلك بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

في حين، أكدت مصادر مسؤولة أن مد فترة قبول طلبات التصالح من عدمه بيد مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك إقبالا من المواطنين بمختلف المحافظات على التصالح ويتم قبول أي أوراق للتيسير على المواطنين ومنحهم مهلة لتقديم المستندات المطلوبة للتصالح.

وأضافت لـ"الوطن" أن عقوبات المتخلفين عن التصالح فى مخالفات البناء تتراوح ما بين قطع مرافق وحبس وغرامة وإزالة للمخالفة، وعلى المواطنين الإسراع لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الدولة فى ملف التصالح.

وأشارت إلى وجود تعليمات مشددة لكل الوحدات المحلية بقبول أى طلب تصالح، كما أن البت في طلب التصالح يرجع إلى لجنة الفحص بعد ذلك.

وتشهد المحافظات إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر.