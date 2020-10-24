وزير الري: التوصل لاتفاق بشأن سد إثيوبيا ليس سهلا.. لكن أمامنا فرص

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك فرص للوصول إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي وليست فرصة واحدة، فطالما هناك تفاوض يُصبح هناك أمل للوصول إلى توافق، مؤكدًا أن الوصول إلى اتفاق بشأن السد الأثيوبي ليس سهلًا كونه يعتمد على الإرادة السياسية.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن مصر لديها إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي للتعاون والتنمية، كون مصر ترى المستقبل في التكامل الإفريقي، وليس في موضوع السد فقط.

وأشار، إلى أن التكامل الأقليمي مهم للغاية من أجل تحقيق الرفاهية، فأثيوبيا تريد تحقيق الرفاهية لشعبها، ومصر تسعى لتحقيق الرفاهية لشعبها، وكذلك السودان تسعى للرفاهية للشعب السوداني، فجميع الدول تبحث عن الرفاهية والاستقرار، مضيفًا: "طالما مهتمين بالرفاهية والاستقرار يبقى لازم تكامل وتعاون".

وأوضح ، أن هذا التعاون والتكامل سيمهد ويفتح الطريق بشكل كبير جدًا أمام الوصول إلى اتفاق، كما سيفتح الطريق أيضًا أمام المانحين والممولين أو البنوك الدولية لتطوير البنية التحتية والربط بين الثلاثة دول وحوض النيل، سواء ربط كهربائي أو طرق أو سكك حديد، ويُصبح هناك تشابك للمصالح.

وتابع وزير الموارد المائية والري: "في مصر الإرادة السياسية موجودة على أعلى مستوى، ونتوقع أن يكون هناك إرادة سياسية من الأطراف الأخرى للوصول إلى اتفاق".