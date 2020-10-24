الوظيفة بـ20 ألف.. حكاية نصاب أصدر قرارات تعيين مزورة لـ450 مواطنا

"الوظيفة الحكومية بـ20 ألف جنيه".. كانت هذه الجملة الساحرة، بوابة لأكبر عملية نصب ارتكبها نصاب صعيدي ينتمي لمحافظة سوهاج تمكن من خلالها من النصب على 450 مواطنا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعيينهم فى وظائف حكومية.

المتهم " الشبح"، الذي لم يره أي من ضحايا، تستر خلف شاشة كمبيوتر وأوقع بضحاياه عن طريق الإنترنت وتمكن من إقناعهم بتحويل مبالغ مالية إلى محفظته الإلكترونية عبر الإنترنت بعد أن أقنعهم أنه استخرج 450 خطاب تعيين في وظائف حكومية.

وسقط المتهم فى قبضة مباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات عن أنه تمكن من النصب على ضحاياه عبر استغلال حاجتهم للوظائف وتمكن من إقناعهم بعد أن أطلعهم على خطابات تعيين مزورة.

وذكرت أنه ورد بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أحد الأشخاص وإحدى السيدات بتضررهما من قيام أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم، ومقيم بمحافظة سوهاج، بالنصب عليهما من خلال إيهامهما بإمكانية تسهيل تعيينهما بوظائف إدارية بإحدى الجهات الرسمية وقيامه بالتحصل منهما على مبالغ مالية، مستخدما حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتنفيذ نشاطه الإجرامي في الإعلان عن تلك الوظائف.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين تواصله مع العديد من المواطنين حيث استطاع النصب على 450 منهم وتحصل منهم على مبالغ مالية، ولم يتقدم أيٌ منهم ببلاغات سوى المجنى عليهما.

وتبين وجود رسائل تدل على تحويل مبالغ مالية بحوالي عشرين ألف جنيه للمحفظة الإلكترونية الخاصة به "عبر خدمات الإنترنت" من المجني عليهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها، وأن المبلغ المالى من متحصلات جرائمه قام بإنفاقها على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.