نصاب يستولي على 16 مليون جنيه من المواطنين عبر فيسبوك: "20% عائد شهري"

"عندي سلسلة مطاعم كبيرة، الموضوع ده بيكسب دهب" تلك الكلمات كانت بمثابة إعلان كتبه نصاب على حسابه عبر فيسبوك، مدعيًا أنه رجل أعمال وأن لديه القدرة على استثمار أي مبالغ مالية لمن يرغبون، وبعدها تلقى المتهم مبالغ مالية تجاوزت الـ 16 مليون جنيه.

إعلان "فيسبوك" كان الطعم الذي نجح المتهم به في استدراج ضحاياه، بعد نشر عدة صورة لعدد من المطاعم زاعمًا أنه يملكها وسوف يتوسع في إقامة سلسلة مطاعم لجميع المأكولات، حتى نجح في الحصول على ما أراده.

باع المتهم لضحاياه الوهم، بعدما أخبرهم بأن نسبة الأرباح الشهرية التي يحصل عليها كل فرد هي 20% من رأس المال المدفوع، ونجح في إعطائهم 3 أشهر قبل أن يختفي ويغلق هاتفه، وتنصل من الجريمة أمام الضحايا.

وقررت النيابة العامة حبس تاجر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على 16 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى إقامة سلسلة مطاعم مقابل منحهم أرباحاً شهرية وربع سنوية بحسب احتياجاتهم، وكلفت النيابة مباحث الأموال العامة بإعداد تحرياتها في الواقعة.

بدأت الواقعة بورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بقيام شقيقين بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها في سلسلة مطاعم مملوكة لهما مقابل ربح سنوي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الرئيسي يعمل تاجرًا، وأنه استولى على أموال المواطنين بمساعدة شقيقه وتهربا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهما.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه.