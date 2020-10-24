دبلوماسي سابق: استكمال المؤسسات بالتوازي مع التنمية أمر يدعو للفخر

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر عندما تستكمل بنيانها الدستوري، تقدم مشروعها بشكل متكامل للعالم، وبالإضافة إلى عملية تنموية جادة ملحوظة على المستوى الوطني والإقليمي، فإن تقديم مصر بصورتها الديمقراطية واستكمال مؤسساتها، أمر يضع العالم أمام مشهد جدير بالاحترام.

وأضاف "حجازي"، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، السبت، أن المشهد العام عندما تستكمل المؤسسات بالإضافة إلى عملية تنموية أمر يدعوا للفخر على المستوى الوطني، ويعطي ثقة أن الدولة واثقة وتعمل من أجل شعبها، حيث إن وجود ممثلين للشعب في مؤسسات وطنية دستورية أمر مهم جدًا وضروري، ومصر تستطيع أن تكون فخورة بما تقدمه لشعبها.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المصريين في الخارج مرتبطون بوطنهم مهما بعدت المسافات، والمشاركة في الانتخابات أحد أدوات التعبير عن محبتهم لمصر، وأنها قريبة لقلوبهم، وما قدمه المصريون في الخارج خلال الفترة الماضية، تأكيد على أن هذه العلاقة وطيدة وقائمة، والدولة لا تبخل عليهم أبدا من خلال المشروعات التي تعلن عنها، للتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية.

وأشار إلى أن استكمال الدولة لمؤسساتها، رسالة للعالم أنها تدير مشروعها بشكل مستقر، وأن هذا الاستقرار يمكن أن يجتذب المزيد من الاستثمارات والسياحة، وأنها دولة تقدم للعالم نموذجا للتغير الذي يمكن أن يقود للنمو المستقر.

هذا، وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل اليوم السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.