السفير محمد حجازي: مصر لديها شرعية القانون الدولي في قضية سد النهضة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة إجراء دراسات بيئية، عن إنشاء سد النهضة بهذا الحجم في إثيوبيا على مجرى مائي.

وأضاف حجازي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السودان أدرك حجم ومخاطر بناء سد النهضة، بهذا الحجم بشكل منفرد، وبدون التنسيق والتشاور مع دول المصب.

width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zmHo7B0SlK8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

وتابع حجازي، موقع السد الإثيوبي، مبني على منحدر الهضبة الإثيوبية، واندفاع المياه من الهضبة الإثيوبية بقوة يهدد السد، "إثيوبيا قد تسعى خلال المرحلة المقبلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية بعد أن رفضت التوقيع على اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى".

وشدد حجازي، على إنه سيتم بحث ملف سد النهضة، وملف ليبيا في اجتماع الجامعة العربية غدا، "مصر لديها المنطق والحق وشرعية القانون الدولي، لأنها تتحدث عن نهر دولي وليس محلي في إثيوبيا".

واستكمل حجازي: "إثيوبيا ملزمة بتقاسم السيادة فيما يخص التشغيل المشترك للسدود على نهر النيل وتم دعوة إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة بحسن نية ومياة نهر النيل حق مصر والسودان وإثيوبيا وليس أثيوبيا منفردة".