مراقبة آلية وبث حي.. تفاصيل تأمين الداخلية ليوم الانتخابات الأول

شهد اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تجرى فى 14 محافظة كمرحلة أولى انتشارا أمنيا مكثفا، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى انتهاء ساعات التصويت فى التاسعة مساء.

وحرصت وزارة الداخلية على تأمين ومتابعة العملية الانتخابية بالعديد من الإجراءات والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

تمشيط اللجان

قام خبراء المفرقعات بتأمين اللجان وتمشيط محيطها وقامت قوات من المباحث والقوات النظامية بفرض حرم آمن حول اللجان القيادات الأمنية كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والوجود الميداني الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها.

منظومة آلية لفحص الشكاوى

وقال مصدر أمني إنه تم تدشين منظومة تقنية خاصة لمتابعة الانتخابات، من خلال غرفة عمليات بعدة برامج متطورة تضم بيانات جميع اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى فضلا عن عملية التأمين الشاملة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المصدر أنه تمت الاستعانة بعدد كبير من برامج الحاسب الآلي عالية الكفاءة والمطورة، للتعامل في فحص البلاغات والشكاوى وفحص المشتبه بهم والكشف عن السيارات المشتبه بها، ووضع تصورات للسيناريوهات الطارئة، في إطار تذليل الصعوبات أمام الناخبين، فضلا عن أن الغرفة تستعين ببرامج اتصال بغرف عمليات مديريات الأمن المنعقدة على مدار الساعة عبر تقنية الـ“فيديو كونفرانس”.

مراقبة الكترونية للكمائن

كما ترتبط الغرفة عبر الحاسب الآلي ببرامج قطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة للمرور، ومنظومة الأمن العام، التي تكشف عن أي اتهامات أو معلومات أي شخص على مستوى الجمهورية، على وجه السرعة، وتم دعم غرفة العمليات لمنظومة كاملة من الخرائط المتنوعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وبرنامج التصوير الفضائي، والخرائط الجغرافية الأمنية، والتي دشنها قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحيث يمكن مشاهدة عدد كبير من الكمائن ومداخل المدن والمنشآت الحيوية في بث حي.

متابعة وزير الداخلية

وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على متابعة أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مشيداً بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

وزير الداخلية: تعامل حاسم مع أي طارىء

ووجه وزير الداخلية بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الاشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم ، والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

شرطة نسائية

وظهرت الشرطة النسائية بمحيط اللجان تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الكراسي المتحركة الموجودة بمحيط اللجان، فضلاً عن مساعدة السيدات في الوصول للجان والتصويت، حيث شاركت المرأة بقوة منذ بدء عمليات التصويت، من خلال تواجد كثيف من النساء بمحيط اللجان.

جولات ميدانية

ومر مدراء الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.