فيديو.. استعدادات "الداخلية" لتأمين انتخابات النواب: قوة وانضباط وتأهب

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريراً تلفزيونياً بعنوان "استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات البرلمانية".

وذكر التقرير، أنَّ القوة، والانضباط، والتأهب، الاستعداد، الجاهزية هي أهم ما تتميز به القوات المكلفة بتأمين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى في 14 محافظة.

وأكّد التقرير، أنَّ جاهزية تلك القوات هي ما توفر مظلة أمنية للمواطنين ليتثنى لهم التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وأعدت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة تشارك فيها كل قطاعات الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب تعتمد على السرعة في التعامل مع المستجدات الأمنية والحسم مع أي خروج عن القانون.

الخطة تتضمن انتشارًا أمنيًا مكثفًا بمحيط لجان الاقتراع من خلال وجود خدمات أمنية أمامها تضم عناصر من الشرطة النسائية مع وجود حرم آمن بمحيط كل لجنة، وتكون القوات المكلفة بالتأمين بتمشيط متواصل بمحيط اللجان مع يقظة عناصرها المدربة للتعامل السريع والفوري مع أي خروج عن القانون.

وزودت القوات المكلفة بالتأمين بأحدث المعدات والمركبات التي تضمن لها الجاهزية والقدرة على التعامل مع المستجدات الأمنية، قوات التدخل السريع والأقوال الأمنية تجوب الشوارع والميادين المختلفة على مدار الساعة لرصد الحالة الأمنية.

وتتميز تلك القوات بجاهزيتها وعناصرها المدربة للتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون، كما انتشرت الخدمات والتمركزات الأمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية بالتوازي مع تأمين سير العملية الإنتخابية.

وأعدت وزارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية تتابع من خلالها وبالتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الأمن سير العملية الإنتخابية وترصد الحالة الأمنية على مدار الساعة، وكذا أي خروج عن القانون وبما يسهم في سرعة التعامل مع كل ما يخل بالأمن العام، وهذا الانتشار الأمني الفعال يسهم في تحقيق أقصى درجات الانضباط وانتظام سير العملية الانتخابية.