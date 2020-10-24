قطاع التدريب بـ"الداخلية" يحتفل بيوم محو الأميّة وسط تدابير احترازية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأميّة .. وإستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة ولاسيما المجندين.. فقد قام قطاع التدريب بتنظيم إحتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبى 2019/2020 .

جاء ذلك خلال مشاركة كافة قطاعات الوزارة فى مسابقة يتم الإعداد لها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أميّة المجندين للإرتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وقد شارك فى الحفل عدد من القيادات الأمنية المعنية وشهد الحفل توزيع الكؤوس وشهادات التقدير والحوافز المادية على الفائزين .