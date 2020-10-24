أستاذ صيدلة بني سويف: نشارك في 15 بحثا عالميا عن فيروس كورونا

عرض الدكتور محمد إمام الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، جهود الكلية وأبحاثها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "إمام"، إن الأبحاث حاليًا تجرى على مرضى التنفس الصناعي، مشيرًا خلال لقاء مع كاميرا برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، إلى أن ذلك لتوصيل الرزاز في أجهزة التنفس الصناعي للرئتين للوصول لأفضل نتيجة مع المرضى.

ولفت أستاذ الصيدلة إلى أن جامعة بني سويف تشارك ضمن 15 بحثا دوليا عن فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم نجحوا في إنشاء معمل أبحاث خاص بهم بالجهود الذاتية لمواصلة الأبحاث حول فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن إنشاء المعمل استغرق 3 سنوات، معربًا عن أمله في توسيع المعمل خلال الفترة المقبلة، ليكون مميز في أبحاثه على مستوى الشرق الأوسط.