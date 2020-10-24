"الصحة" تستبق موسم العمرة وتستعد بخطة استثنائية للوقاية من كورونا

أعدت وزارة الحج والعمرة السعودية الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث حددت الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من سن 18 حتى 50 عامًا، وفقًا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان المصرية، عن استعدادات الوزارة لموسم الحج ولكن بضوابط مختلفة عن كل عام، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة أعدت كتيبًا إرشاديًا للمعتمرين وحملات توعوية للإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها خلال فترة تواجد المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر، أن أهم الإرشادات الي يحب اتباعها هي ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين المعتمرين وبعضهم البعض، وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة شكلّت غرفة عمليات بالتعاون مع المملكة لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين بشكل يومي، مشددًا على وضع خطة صحية متكاملة وإجراءات مشددة لحماية الحجاج.

وألزمت وزارة الصحة السعودية كافة القادمين لأداء العمرة بتقديم شهادة فحص "Pcr" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن تصدر من مختبر موثوق من دولة المعتم، وألا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

كما حددت الضوابط ضرورة الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضًا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".

وألزمت الضوابط بضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقًا للبرنامج المعتمد لكل معتمر، وحددت المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر وهي حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات "full board" خلال مدة العزل الصحي بحد أدنى 3 أيام، وتوفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن، وحصول المعتمر علي وثيقة تأمين شامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات مع وجود مرشد لكل مجموعة.

وأكدت المملكة أيضًا بضرورة توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للمملكة وحتى عودته لدولته، مع أهمية التحقق من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة كحد أقصى بدقة بيانات 100%، وإدخال بيانات تذاكر السفر وبيانات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع ضرورة إخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.