أيتن عامر تنفي لـ"الوطن" خضوعها لعملية تكميم معدة: فقدت وزني بالرياضة

ردت أيتن عامر على بعض المشككين في فقدها لوزنها، حيث ذكرت أنها لم تخضع لأي عمليات تكميم أو تجميل، وأنها فقدت وزنها بالرياضة و"الدايت".

وأضافت "أيتن" في تصريح لـ"الوطن"، أنها لا تحب إجراء عمليات التجميل، وأنها لم تخضع لـ"البوتكس" و"الفيلر" مطلقًا.

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة أقيم أمس الجمعة، بدأ الحفل بتقديم الفنان اللبناني رامي عياش الذي رحب بالحضور، وقدم أغنية له.

ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات، وذلك على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وقدمت الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة، ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وسلوي خطاب، وجميلة عوض، ونجلاء بدر.

وضمت قائمة الحضور أيضًا ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروى جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السوارية والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.