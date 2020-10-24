وفد البرلمان العربي يتابع سير المرحلة الأولى من انتخابات النواب

تابع وفد البرلمان العربي اليوم السبت، سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى لمجلس النواب، في عدد من المراكز الانتخابية بمناطق متعددة من محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.

وعقد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي صباح اليوم، اجتماعًا مع أعضاء وفد البرلمان العربي، موجها الشكر إلى مصر لدعوتها لهم لمتابعة الانتخابات البرلمانية، مُشددًا على أن السلطات المصرية قدمت كافة التسهيلات للوفد حرصًا منها على شفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن البرلمان العربي حرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية بمصر.

وأشاد رئيس وأعضاء وفد البرلمان العربي بعد زيارتهم لعدد من المراكز الانتخابية على التنظيم الجيد للعملية الانتخابية وسهولة دخول الناخبين للمراكز الانتخابية، مع حرص الجهات المنظمة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع التكدس في ظل جائحة كورونا.

وشكّل وفد البرلمان العربي ثلاث مجموعات لمتابعة سير العملية الانتخابية ليتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعقد مؤتمر صحفي الأثنين المقبل، في فندق سميراميس الساعة الحادية عشر ظهرًا لإعطاء إيجاز عن عملية المتابعة وملاحظات وفد البرلمان العربى المُشارك فى متابعة العملية الانتخابية.