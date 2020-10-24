وفد البرلمان العربي يشيد بالإجراءات الاحترازية في لجنة مدرسة الأورمان

حضر وفد من البرلمان العربي، برئاسة عادل عبد الرحمن العسولي، لزيارة مدرسة الأورمان الثانوية بنات في منطقة العجوزة بالجيزة، من أجل متابعة سير العملية الانتخابية، في أول أيام انتخابات البرلمان 2020.

ومن جانبه، قال عادل عبد الرحمن العسولي، إن وجود البرلمان العربي في اللجان أمر ضروري، من أجل تفعيل دوره في دعم الديوقراطية في كل البلاد العربية.

وأضاف "العسولي" لـ"الوطن"، أن استعدادات التعامل مع الحدث تظهر جيدة للغاية، والإجراءات الاحترازية ممتازة، كما توجد سلاسة وانسيابية واضحة في عمل اللجان بالداخل.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أنه "سيكون لدينا مؤتمر يوم 26 نبدي به ملاحظاتنا الإيجابية والسلبية"، مضيفا أن البرلمان لطالما كان داعما الفاعليات العربية الديموقراطية.

وكانت لجان الدقي والعجوزة فتحت أبوابها في التاسعة صباحا في أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات البرلمان.

والتزمت جميع اللجان الانتخابية في الدقي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار أمني مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية واستعدادات قصوى، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين.

وفي العجوزة، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحا، وشهدت اللجان تشديدات على الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في الكمامات والأدوات المطهرة، كما أكدت مستشارة لجنة مدرسة الأورمان الثانوية ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات، ومساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.