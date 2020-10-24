غرفة السياحة: تكلفة العمرة لن تقل عن 30 ألف جنيه في ظل الضوابط الجديدة

كشف حسام الحلو نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح أن الضوابط السعودية الخاصة بموسم العمرة الحالي ستحد بنسبة كبيرة من سفر المواطنين المصريين لأداء العمرة هذا العام.

وأضاف لـ"الوطن" أن منع من هم فوق الـ50 عاما من أداء العمرة تعني أن نحو 75% من الشريحة التي تؤدي العمرة كل عام لن تستطيع أداءها خلال الموسم الحالي.

وتابع: "المعتمرون فوق الـ50 عاما غالبا ما يصطحبون افرادا من عائلاتهم خلال العمرة لمساعدتهم وهو ما يعني أن تلك الشريحة لن تؤدي العمرة".

الحلو: 75% من المعتمرين المصريين عمرهم أكبر من 50 عاما

وأشار إلى أن اقبال المصريين على العمرة وفقا لتلك الضوابط سيكون ضعيفا للغاية، متوقعا أن يتم إلغاء بعض الضوابط أثناء الموسم مثل اشتراطات السن والحجر الصحي بالمملكة.

وأوضح الحلو أن تكلفة رحلات العمرة وفقا لتلك الضوابط لن تقل عن 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية حيث إن نظام تسكين فردين بحد أقصى في الغرفة الفندقية فضلا عن تكاليف الـ3 أيام بالحجر الصحي بالفندق بنظام "full board " وتكاليف تذاكز الطيران وقيمة تحليل الـ Pcr الخاص بكورونا سترفع قيمة البرنامج بشكل كبير.

وأشار نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلي أنه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة بداية العام الجديد خاصة أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتنفيذ الضوابط المصرية للعمرة سيستغرق نحو شهرين من بدء استقبال السعودية لمعتمري العالم يوم 1 نوفمبر المقبل.

ومن جهته، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه من المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة للمصريين فى العام الجديد وبالتحديد خلال شهر يناير المقبل حال عدم وجود زيادة فى أعداد المصابين بكورونا عالميا أو بالدول المصدرة للمعتمرين أو بالمملكة العربية السعودية.