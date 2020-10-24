السعودية تحرم الوافدين الأكبر من 50 عامًا من أداء العمرة

أعدت وزارة الحج والعمرة السعودية الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث حددت الضوابط التي وضعتها الوزارة الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من خارح المملكة من سن 18 وحتى 50 عامًا، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

وألزمت الضوابط كافة القادمين لأداء العمرة بتقديم شهادة فحص "Pcr " بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم اصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلي السعودية.

كما حددت الضوابط ضرورة الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وأيضا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".

وألزمت الضوابط بضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقا للبرنامج المعتمد لكل معتمر، وحددت المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر وهي حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات " full board"خلال مدة العزل الصحي "3 أيام بحد أدنى" وتوفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن وحصول المعتمر علي وثيقة تأمين شامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات مع وجود مرشد لكل مجموعة .

وألزمت أيضا بضرورة توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للمملكة وحتى عودته لدولته، مع أهمية التحقق من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة كحد أقصى بدقة بيانات 100% وإدخال بيانات تذاكر السفر وبيانات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع ضرورة إخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

كما يتم تقسيم المعتمرين الوافدين من الخارج إلى مجموعات، حيث تشمل كل مجموعة 50 معتمرا كحد أدنى وحجز برامج موحدة لهم شامل جميع الخدمات بالتزامن مع موعد حجزهم لأداء العمرة والزيارة وفقا لتطبيق "اعتمرنا" مع تعيين مرشد لكل مجموعة مع إلزام الوكيل السعودي بمتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها من سكن ونقل وخدمات إعاشة.

وأوضحت وزارة الحج أنها ستعمل مع وزارتي الصحة والخارجية السعودية علي ما يلي:

1- تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وإعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول القادمين منها.

2- اعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق وشركات النقل) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

3- التصديق الإلكتروني من وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجين وشركات العمرة السعودية مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن تلك الضوابط تعتبر الأسس التي سيقوم عليها موسم العمرة الاستثنائي لهذا العام.

وأضاف لـ"الوطن" أن بعض الضوابط الموجودة حاليا قد يتم تعديلها خلال الشهور المقبلة حال إيجاد علاج لفيروس كورونا، لافتا إلى أن تلك الضوابط سيتم العمل بها بداية من أول نوفمبر.

وأشار إلى أن أكثر من 50% من المواطنين المصريين الذين يؤدون العمرة سنويا فوق الـ50 عاما ما يعني أن تلك الفئة ستحرم هذا العام من اداء العمرة بسبب تلك الضوابط.