"المركزي": 88 مليار جنيه زيادة في حجم الودائع بالبنوك خلال يوليو 2020  

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفى بنهاية يوليو 2020 بنحو 87.9 مليار جنيه، لتصل إلى 4.788 تريليون جنيه، مقابل 4.700 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو السابق عليه.

وأوضح البنك، فى تقريره الشهرى، أن الودائع الحكومية سجلت 777.6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020، مقابل 744.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 33.2 مليار جنيه، حيث بلغ حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 672.6 مليار جنيه، والودائع بالعملات الأجنبية 104.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعاً بقيمة نحو 54 مليار جنيه خلال يوليو 2020، لتصل إلى 4.01 تريليون جنيه، مقابل 3.956 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى، حيث سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.346 تريليون جنيه بنهاية يوليو، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية 664.3 مليار جنيه.

ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك إلى 2.205 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي

كما كشف التقرير أيضاً عن ارتفاع إجمالى أرصدة الإقراض بمقدار 25.65 مليار جنيه بنهاية يوليو 2020، لتصل إلى 2.205 تريليون جنيه، مقابل 2.179 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وأضاف أن القروض الممنوحة للحكومة تراجعت بنحو 7.9 مليار جنيه لتصل إلى 676.27 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 668.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، فيما زادت القروض الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية بمقدار 4.613 مليار جنيه لتسجل 406.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 401.79 مليار جنيه بنهاية يونيو.

ولفت التقرير إلى أن القروض الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية سجلت 269.8 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 266.5 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه، كما ارتفعت القروض الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 17.7 مليار جنيه لتصل إلى 1.529 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.511 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى.