أبو شقة: الإدلاء بالصوت شهادة "من يكتمها فإنه آثمٌ قلبه"

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، إنه جرى تقسيم انتخابات مجلس النواب إلى فردي وقوائم، موضحًا أن النظام الفردي قسم الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية، أما القوائم فهناك 4 قوائم، قائمة خاصة بالصعيد بـ100 مرشح، وقائمة للقائمة الكبرى بـ100 نائب أيضَا، وقائمة للإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة بـ42 نائبًا، وقائمة لخط القناة بـ42 نائبًا.

وأضاف أبو شُقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc": "بالنسبة إلى القوائم، فإن نصفها مخصص للمرأة حتى لا يقل تمثيل المرأة عن ربع مقاعد مجلس النواب إعمالا بالدستور".

وتابع: "هناك إصرار من القيادة السياسية على إجراء الانتخابات، وهو ما يدل على أنها جادة في المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس السيسي في بناء دولة ديموقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".

وأوضح: "بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، فإن الدولة المصرية ستتبع نظام الغرفتين النيابتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، إذ أن مجلس الشيوخ شهد تمثيل كافة القوى السياسية والحزبية والسياسية والثقافية والاجتماعية على غرار ما حدث".

وأشار، إلى أن رئيس مجلس الشيوخ يمثل حزب الأغلبية، وحزب الوفد المعارض يمثله هو كوكيل للمجلس، ويكون حزب الشعب الجمهوري ممثلًا في الوكيل الآخر للمجلس، معتبرًا أن هذا الأمر صورة مثلى للديموقراطية الحقيقية التي لا ينفرد فيها أي حزب بالسلطة.

وأكد، أن الإقبال على اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب كان جيدًا، موجهًا الشكر لقوات الشرطة والجيش على تأمين العملية الانتخابية، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على حسن تنظيم الانتخابات.

وأتم: "أتوجه للمواطنين جميعًا بأن يبدوا رأيهم في الانتخابات، لأنه نوع من أنواع الشهادة، والله قال فمن يكتمها فإنه آثم قلبه، وكل مواطن يجب عليه أن ينتخب من يصلح في تمثيله، لأن إبداء الرأي والمشاركة هو الديموقراطية، وهي حق دستوري وواجب دستوري أيضًا، على كل مواطن في أن ينزل ويدلي برأيه لأننا نؤسس لدولة ديموقراطية عصرية حديثة".