فرنسا تشتعل في ساعات.. حريق هائل وأكبر عدد مصابين بكورونا في أوروبا

"المصائب لا تأتي فرادى".. شعار ترفعه الساعات القليلة الماضية في فرنسا، التي ما لبثت أن تلقت صدمة حريق هائل بأحد موانيها، حتى تضربها صاعقة أخرى، تمثلت في تحقيق أكبر معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أوروبا الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

على مدار اليوم، تحاول فرنسا الخروج من مأزق تقع في كارثة، خلال نفس الـ24 ساعة، تسجل فرنسا أعلى معدل إصابات في العالم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى حريق هائل في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال البلاد، لتشتعل فرنسا في يوم واحد.

70 من عناصر الإطفاء، و25 سيارة، و20 شرطيًا، يشاركون في إخماد حريق ضخم وقع اليوم السبت، في مبنى مهجور بميناء "لو هافر" شمال البلاد، وتم إجلاء نحو 300 شخصا من داخل النيران حتى الآن، حسبما أكد تليفزيون BFMTV.

وتعمل شرطة أحد أكبر المواني الفرنسية، على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحريق، حسبما أكدت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن الدخان انتشر على نطاق واسع وكبير، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

فيما أكدت وسائل الإعلام المحلية، أن المبنى المشتعل كان مستودع سابق لشركة الشاي الشهيرة "ليبتون"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح صعود كثيف للدخان أعلى المبنى.

كورونا تضرب فرنسا وتجعلها الأكثر وباءً

سجلت فرنسا اليوم السبت، نحو 42032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، لتصل إلى أكثر من مليون حالة إصابة بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، وبذلك تصبح في الترتيب الثاني من حيث عدد الإصابات في أوروبا الغربية بعد إسبانيا.

وأكدت الفحوصات، أن هذا العام سجلت فرنسا ما لا يقل عن 1041075 حالة إصابة بفيروس كورونا، حسبما أكدت هيئة الصحة الوطنية الفرنسية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إضافة إلى 34000 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهو من أعلى المعدلات في أوروبا.