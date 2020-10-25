خيانة في فراش الزوجية.. تفاصيل طعن عامل ضبط زوجته بأحضان عشيقها بحلوان

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة طعن موظف لعامل بمنطقة حلوان بعد أن شاهد الأخير زوجته بين أحضانه في غرفة نومه، أن هناك خلافات بين الزوجة والمجنى عليه، بسبب شكه في سلوكها ما دفعه لاتهامها بسوء السلوك.

وذكرت التحريات أن المجني عليه قال إنه عاد إلى شقته متسللا بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا، من أحد الأشخاص أخبره بأن زوجته نائمة في أحضان عشيقها داخل حجرة نومه، مشيرا إلى أنه كان في عمله فى ذلك الوقت.

وأضافت التحريات أن المجني عليه توجه مسرعا من محل عمله إلى شقته وتسلل حتى دخل الشقة دون أن يراه أحد ثم اقتحم حجرة نومه فوجد زوجته فى أحضان عشيقها المتهم الذى أمسك بسكين وطعنه قبل أن يمسك به المجنى عليه، وخلال التحقيقات نفت الزوجة التهمة الموجهة إليها وقالت إن زوجها هو من دبر لها تلك المكيدة لخلافات بينهما وأنه سبق وأن هددها بأنه سيدبر لها فضيحة، ثم سيطلقها.

وأوضحت التحريات أن المتهم موظف وهاجم المجنى عليه عقب وصول مفاجئ ومشاهدته لزوجته فى أحضانه، حيث حاول المجنى عليه الإمساك به لكن المتهم راوغه وأمسك بسكين وطعنه ثم حاول الفرار جريا في الشارع لكن الأهالى أمسكوا به، وبينما اتهم المجنى عليه فى محضر الشرطة زوجته بالخيانة، نفت الزوجة ذلك وقالت إن الواقعة ملفقة.

وتبين من الفحص الأولى للحادث أن المجنى عليه ويدعى "ش.م"، عامل، عاد إلى منزله بمنطقة أطلس فجأة، ودخل متسللا إلى غرفة نومه لارتيابه فى سلوك زوجته "ع.ج"، فوجدها في أحضان عشيقها "ر.ج"، وعندما حاول الاتصال بالشرطة لإثبات جريمة الزنا والإمساك بالعشيق متلبسا، راوغه المتهم وأمسك بسكين وأصابه بطعنة.

كما تبين أن المتهم حاول الفرار لكن الأهالي أمسكوا به وأبلغوا الشرطة التى انتقلت لموقع الحادث وتمكنت من ضبطه ونقل الزوج للمستشفى، وحررت محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا بضبط "ش م"، زوجته "ع ج"، تخونه مع عشيقها داخل منزله في منطقة أطلس، الأمر الذي دفع العشيق "ر ج" إلى الاعتداء على الزوج قبل أن يمسك به، وحاول الهرب، وتحفظ عليهما الأهالي وسلموهما للشرطة، وتم نقل الزوج للمستشفى وبسؤال الزوجة نفت الواقعة وقالت إن زوجها يحاول تلفيق اتهام لها لتتنازل له عن حقوقها، بالإضافة إلى أنها تمتلك دراجات بخارية يطالبها بالتنازل عنها حتى لا يحرك دعوى الزنا ضدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.