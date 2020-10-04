جريمتا قتل في 15 مايو بسبب خيانة زوجية وزنا المحارم

شهدت منطقة 15 مايو، خلال الأيام الماضية، جريمتي قتل بسبب زنا المحارم والخيانة الزوجية، وكان المتهم الرئيسي فيهما حواء، ففي الأولى قُتل شاب على يد موظف بعد ضبطه فى أحضان زوجته، وفي الثانية ألقى صبي بابن خالته من الطابق الخامس بعد ضبطه بممارسة الرذيلة مع أمه.

وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات فى القضيتين، وسيتم إحالتهما الى المحاكمة الجنائية بتهم القتل والزنا وتعاطي المواد المخدرة.

موظف يقتل عشيق زوجته والنيابة تخلي سبيله وتحبس الزوجة

شهدت الجريمة الأولى مقتل عامل بمصنع على يد موظف، بعدما ضبط الأخير زوجته فى أحضان زميلها بالمصنع، فأمسك الزوج سكين المطبخ وذبح الضحية ثم طارد زوجته في الشارع في محاولة لقتلها، لكن الجيران أنقذوها.

وأخلت النيابة العامة سبيل الزوج بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، بعدما أكد الشهود أنه ارتكب الجريمة دفاعًا عن الشرف، فيما اعترفتت الزوجة بخيانتها لزوجها.

وقالت الزوجة في تحقيقات النيابة "أنا بحب جوزي، والشيطان ضحك عليا، وخسرت ولادي علشان الشهوة الجنسية"، وتابعت: "منذ 6 سنوات تقريبًا كنت أعمل في مصنع بمنطقة 15 مايو، وشاهدت زوجي في إحدى المرات فأرسل إلى أسرتي، وطلب منهم الزواج بي فوافقت عليه، وبعد عدة شهور من الخطبة أقمنا حفل زفاف وسط الأسرة والأهل".

تضيف الزوجة في التحقيقات "تزوجنا وبعد 6 أشهر من الزواج أثناء عملي بالمصنع، أصبت بحالة إغماء وعلمت أني حامل في طفلي الأول، وأخبرت زوجي وملأت السعادة منزلي، وتحول زواج الصالونات إلى قصة حب بيننا".

وتابعت المتهمة في اعترافاتها: "أتذكر أول لقاء بيني وبيني عشيقي الصعيدي في المصنع بعدما اعترف لي بحبه، تجولنا بمفردنا وأقمنا علاقة غير شرعية، وكانت في نهاية العام الماضي، ثم تكررت اللقاءات بيننا في غرفته التي يقيم بها، أو في منزلي، أو المصنع، كنت أرسل أطفالي إلى والدتي أثناء إقامة العلاقة في شقة الزوجية، ولم يشعر زوجي بخيانتي".

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا يفيد بمقتل شاب على يد موظف، بعد أن ضبطه الأخير في أحضان زوجته، وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

صبي يقتل ابن خالته بعد ضبطه لممارسة الرذيله مع أمه

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة لمدة 15 يومًا لاتهامها بممارسة الرذيلة مع ابن شقيقتها، وتعاطي مخدر الحشيش، حيث جرى ضبطها وكانت في حالة سكر.

وأثبت التحريات المبدئية أن المتهمة ليس لها علاقة بوفاة ابن شقيقتها "العشيق"، الذي بدأت علاقتهما منذ قرابة 3 أشهر، وكان يتردد عليها في غياب ابنها لإقامة علاقة معها.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن القتيل سقط من شرفة منزل خالته "هاجر"، 42 سنة، وكان يرتدي بنطال "بيجامة" فقط وينبعث من فمه رائحة خمر، ما يشير إلى أنه كان في حالة سكر مع خالته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من الرائد أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الخامس بالمجاورة 13 عقب آذان المغرب.

وانتقل فريق من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وجرى العثور على جثة شاب عار، وتبين أنه طالب جامعي وسقط من شقة خالته.

ودلت التحريات وأقوال ابن خالة المجني عليه، أنه عقب عودته إلى المنزل ضبط والدته والقتيل في وضع مخل داخل غرفة النوم، وعقب محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.