أرض مرصد حلوان.. نائب محافظ القاهرة تُوجه بإزالة عراقيل مشروعات متوقفة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة إنهاء مشكلات المشروعات المتوقفة والمتعثرة، ومنها أرض مرصد حلوان، وعقد اجتماع برئاسة نائب المحافظ، وعضوية الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، والعميد ماجد فوزي، مسؤول متابعة مشروعات المنطقة.

وتواصلت نائب المحافظ، مباشرة مع بعض الجهات المعنية، لمعرفة سبب تعطيل توصيل المرافق الخارجية لأرض مرصد حلوان، حتى يتسنى للمنتفعين البناء عليها.

وطالبت جيهان عبدالمنعم، بتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل توصيل المرافق، ومخاطبة الجهات المعنية بتوصيل المرافق، كما وجهت بضرورة عمل مقايسات لتقدير القيمة الفعلية لتوصيل هذه المرافق.

في سياق متصل، وجهت نائب المحافظ، بالإسراع فى تنفيذ مشروع توسعة نفق عزبة الوالدة بحلوان، والسير بخطى سريعة لتنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وهيئة السكك الحديدية، بشأن توسعة النفق، لتوفير السيولة المرورية بالنفق والتسهيل على المواطن.

ووجهت جيهان عبدالمنعم، بسرعة إحضار الموافقات من بعض الجهات من أجل خدمة المواطنين، كما طالبت حي حلوان، بتطوير بعض شوارع الحي بشكل كامل، يشمل الأسفلت وتغيير الأرصفة والبلدورات وبالوعات صرف مياه الأمطار، طبقا لأولوية الشوارع التى تحتاج للتطوير.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن قرية الفواخير بالفسطاط في حى مصر القديمة، من المشروعات الهامة الجارى تطويرها، مؤكدة متابعة ما تم بشأن توصيل المرافق للفواخير، وعلى رأسها مرفق الغاز وتوريد الولاعات الخاصة بتشغيل أفران هذه الفواخير، ليبدأ التشغيل في أقرب وقت ممكن.

وشارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في الملتقى الدولي الأول للشباب المبدع، الذي تقيمه المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، بمركز التعلم المدني بالزمالك.

وأكد المحافظ في كلمته، أن هذا الملتقى يأتي في إطار إيمان الدولة بدور الشباب الفعال، في بناء نهضة مصر وصياغة مستقبلها، وتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية بالاهتمام والتواصل مع الشباب.