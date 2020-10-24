خالد الجندي: الأغاني مش كلها حرام وأزمتي مع حمادة هلال خلط الشرع بـ"الشخلعة"

أثيرت أزمة، حول أغنية الفنان حمادة هلال الجديدة "الشرع محللي أربعة"، بعدما تم طرح برومو الأغنية يوم الخميس الماضي، لتثير موجة من الانتقادات حول اسم الأغنية، كذلك لطرح الفنان محمد رمضان، أغنية حملت نفس الاسم قبله بساعات.

أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن اعتراضه على اغنية الفنان حمادة هلال الجديدة "الشرع محللي أربعة"، لرفضه الزج بكلمة الشرع في الأغنيات، فهي كلمة لها احترامها وتقديرها، ولا يمكن أن تكون في مثل تلك المواضع.

وأضاف الجندي لـ"الوطن"، أنه كلمات الأغنية جاءت "أنا الشرع محللي أربعة، يعني هعيش في دلع علي طول ما أنا أصل بموت أوي في الشخلعة".

وأكد أنه لا يجوز أن يجتمع الشرع مع "الشخلعة" في الموضع ذاته، وأنه قبل أن ننظر لإهانات غير المسلمين لديننا، نحاسب أنفسنا على إهانتنا للدين، فكلمة الشرع ذكرت في القرآن أكثر من مرة، ومن بينها قوله تعالى: "شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ".

وتابع الداعية الإسلامي، أن الفنان حمادة هلال من الشخصيات المحترمة، التي تحافظ على دينها، وأنه سيغير بعض الكلمات التي تسببت في الأزمة، موضحا أن ذلك الخطأ من الممكن أن يكون غير مقصود، كذلك بذل الفنان هاني شاكر، جهدا كبيرا لحل تلك الأزمة في التواصل مع "هلال" للوصول إلى حلول.

وأردف أنه لم يبحث عن الأغاني، وإنما عرف بها من بعض المواقع الإخبارية، التي نقلت الأزمة بين حمادة هلال وأحد الممثلين، الذين احترفوا الغناء مؤخرا، وكانت كلمات الأغنية مكتوبة في تلك الأخبار، ليقرر بحكم غيرته على الدين في التنبيه للخطأ المتواجد بها.

وعن رأي الدين في سماع الأغاني، أكد الجندي أن سماع الأغاني ليس حراما، فالأغنيات ليس حراما، طالما أنها تهدف إلى الفضيلة والقيم والنضج، مشيرا إلى أن أغنيات الأطفال والوطنية والدينية ليست حراما.