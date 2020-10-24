الجندي لـ حمادة هلال عن أغنيته الجديدة: الشرع مش جاي عشان يدلع حضرتك

شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على أغنية "الشرع محلل أربعة" للمطرب حمادة هلال، مؤكدا أن على المطرب الشعبي، يجب أن يكون حذر عند التعامل مع ثوابت الدين التي لها كرامتها، مناشدًا حمادة هلال، بسحب الأغنية التي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان، وعدم إذاعتها إطلاقًا، أو سنضطر إلى مقاضاته، أو رفع شكوانا لله، ثم للأزهر الشريف.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يعرض على شاشة "dmc"، أن هذا المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم، ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه، معربًا عن رفضه للزج بالشرع الإسلامي في الأغاني بهذه الطريقة، مشددًا على أن هذه الأغنية كلماتها بشعة.

وتابع: "قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة التي تتم لدينكم في بلد الأزهر الشريف"، كما تقدم ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مناشدًا "شاكر"، بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن الأغنية تقول: " بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة، يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة"، معقبًا: "لا أجد كلمات ترد على هذا الإسفاف والتدني في الكلمات.

وأشار إلى أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، "لكنه مش هوم ديليفري أو على الكيف، الشرع مش جاي عشان يدلع حضرتك"، معتبرًا اقتران كلمة الشخلعة بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، مشددًا على أن الوقاء جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع هذا الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التعدد فى الزواج ليس لإرضاء المزاج الرجولى والفرفشة والنعنشة، وإنما لحل مشاكل اجتماعية متغيرة، سواء زوجة مريضة او استحاكم نفور والطلاق لا يناسب للحفاظ على الأبناء، لافتا إلى أن هناك 5 عوامل تحدد تعدد الزوجات.

وتابع: " العوامل تتدرج من واجب مستحب، ومباح إلى مكروه وحرام، وكل حالة يحدد لها حكمها طبقا لظروفها،محدش تعرض للظلم يقوم يقول مفيش تعدد، كل حق يقابله واجب، يبقى كل حالة تحدد طبقا لظروفها، يعنى مينفعش الراجل يقول حقى دون وجود ظروف وعله لهذا".