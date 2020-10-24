محيي إسماعيل على الريد كاربت في الجونة ببنطلون "ترينج"

حرص الفنان محيي إسماعيل، على المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة المقامة حاليا، وظهر مساء اليوم، على الريد كاربت الخاص بعرض الفيلم العالمي The Furnace من بطولة أحمد مالك.

وسخر "إسماعيل"، ممن هاجموا ظهوره على الريد كاربت مرتديا بنطلون "ترينج"، قائلا: "البنطلون والقميص دول من أمريكا"، وظل يداعب الجمهور والصحفيين.

واللافت للنظر أيضا، أن الفنان محيي إسماعيل غادر عرض فيلم "the furnace"، من بطولة الفنان أحمد مالك، أثناء عرضه، والمشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وجلس "إسماعيل" خارج قاعة العرض، حيث تبادل الأحاديث مع عدد من محبيه، وكان عدد كبير من الفنانين، حرص على حضور عرض الفيلم العالمى The Furnace، الذي يشارك فى بطولته الفنان المصري أحمد مالك، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وجاء من صمن الحضور الفنان آسر ياسين، أروى جودة، اسلام إبراهيم، والمخرج أمير رمسيس، والاعلامية ريا أبي راشد.

يذكر أنه مساء اليوم، تقرر عرض الفيلم العالمى The Furnace، الذي يشارك فى بطولته الفنان المصري أحمد مالك، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ويسرد الفيلم، قصة سقوط شاب أفغاني بأحد المناطق النائية بالصحراء مع رجل غامض يسعى لسرقة الذهب، كما يتناول حالة التهافت على الذهب باستراليا والتي كانت ظهرت في تسعينيات القرن التاسع عشر، والفيلم من تأليف وإخراج المخرج الإسترالي Roderick MacKay.

ويجسد الفنان أحمد مالك خلال أحداث الفيلم شخصية "حنيف" الشاب الأفغاني، وقد عرض الفيلم لأول مرة عالميا خلال مهرجان فينيسيا الدولى، ضمن مسابقة "آفاق".

وفي شهر سبتمبر الماضي كان تحدث الفنان الشاب أحمد مالك عن مشاركته كواليس اختياره لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم "The Furnace"، وذلك خلال حوار أجراه ببرنامج "scoop"، والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد.

وقال "مالك"، إن المشاركة في الفيلم تجربة مختلفة ومفيدة بالنسبة له، خصوصًا أن الفيلم دولي، ويجسد به شخصية تتضمن تفاصيل لغوية وثقافية مختلفة عبر "شاب أفغاني".

يذكر أنه بالأمس أقيم حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكان بدأ الحفل بتقديم الفنان اللبناني رامي عياش الذي رحب بالحضور، وكان بدأ الحفل بأغنية للفنان رامي عياش، ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة، ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت عرضت قناة "أون" بالأمس الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.