باحث: مصر نجت من الانكماش الاقتصادي بسبب تعدد الموارد

قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الاقتصاد الذي يعتمد على مورد واحد فقط سوف ينهار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الدولة المصرية لديها اقتصاد متنوع كبير، جعلنا لا نرضخ لأزمة فيروس كورونا، وهذا نجانا من الانكماش الاقتصادي.

وأضاف نجم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن معدل النمو السكاني أعلى من معدل النمو الاقتصادي، وهذا يجعل المواطن لا يشعر بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، و في ظل أزمة فيروس كورونا كان لدينا أفضل معدل نمو بالنسبة للعام المالي مقارنة بدول العالم.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية مظلة حجمها نصف تريليون جنيه من خلال 250 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات، وزيادة نصيب الفرد في البطاقة التموينية، بالإضافة إلى أن هناك توقعات بتسجيل مصر معدل نمو 3.5% خلال العام الجاري.