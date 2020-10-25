مصدر أمني: منظومة إلكترونية لتأمين الانتخابات للمرة الأولى ببث حي

تواصل وزارة الداخلية استنفار قواتها لليوم الثاني على التوالي لتأمين مجريات التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تجرى فى 14 محافظة.

وكشف مصدر أمني أنه تم تدشين منظومة تقنية خاصة لمتابعة الانتخابات للمرة الأولى من خلال غرفة عمليات بعدة برامج متطورة تضم بيانات جميع اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى، فضلا عن عملية التأمين الشاملة بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بعدد كبير من برامج الحاسب الآلي عالية الكفاءة والمطورة، للتعامل في فحص البلاغات والشكاوى وفحص المشتبه بهم والكشف عن السيارات المشتبه بها، ووضع تصورات للسيناريوهات الطارئة.

وأوضح المصدر أن الغرفة ترتبط عبر الحاسب الآلي ببرامج قطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة للمرور، ومنظومة الأمن العام، التي تكشف عن أي اتهامات أو معلومات أي شخص على مستوى الجمهورية، على وجه السرعة، وتم دعم غرفة العمليات لمنظومة كاملة من الخرائط المتنوعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وبرنامج التصوير الفضائي، والخرائط الجغرافية الأمنية، والتي دشنها قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحيث يمكن مشاهدة عدد كبير من الكمائن ومداخل المدن والمنشآت الحيوية في بث حي.

وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمس على متابعة أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.

وتواصل وزير الداخلية مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مشيداً بما لمسه من انضباط ودقة في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه وزير الداخلية بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.