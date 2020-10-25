أديب عن انتخابات النواب: المصريون يعشقون التصويت في الدقائق الأخيرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يغطي الحياة النيابة للمرة السادسة في حياته على الهواء، وحديثه هذا ليس من أجل التفاخر، لكنه في الوقت ذاته، لا يّظن أن يكون إعلامي آخر بتغطية الانتخابات بنفس الكمية، بحكم الوقت الطويل الذي عمل فيها بمجال الإعلام، موضحًا أنه في أغلب الأحيان في كل الانتخابات، نجد أن العناصر والتشابه بينهم كبير للغاية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن من خبرته في تغطية الانتخابات النيابية، تبين له أن الشعب المصري يّعشق التصويت في الدقائق الأخيرة، حيث أن المصريين يفضلون الذهاب للتصويت في الساعة الثامنة ونصف ليلًا في اليوم الثاني والأخير للاستحقاق النيابي، ويكونوا بعدد كبير للغاية.

وتابع: "تلاقي ناس بتكلمك من الصعيد، يقولوا حضرة القاضي مش عاوز يمد الوقت، واحنا موجودين جوه اللجنة وعاوزين نمد الوقت، وده عشق المصريين الذهاب في الدقائق الأخيرة، بس لما تبص على الانتخابات الأمريكية في مرحلة التصويت المبكر، راح 50 مليون شخص، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، ذهب النهاردة وأدلى بصوته".

وأكد الإعلامي، أنه تّعلم من تغطية الانتخابات أن لا نأخذ بالمظاهر، وأن لا نحكم على حجم الإقبال على اللجان من خلال الطوابير الانتخابية، "مش شكل الطابور أمام اللجنة هو اللي يقول اذا كانت اللجنة شغالة كتير أو قليل، شوفت لجان مفهاش زحام لكن يطلع الارقام فيها كبير، لجان عدد قليل، رغم أن فيه زحام، ده حسب اللجان الفرعية الموجودة في كل مدرسة".