في أول يوم انتخابات النواب.. ظهور قوي لكبار السن: بلدنا وهنقف جنبها

على الرغم من استثنائية هذا العام، وخوف المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية لعام 2020، ومن بين الناخبين كان لأصحاب ذوي القدرات الخاصة وكبار السن نصيب كبيير، لم تعقهم ظروفهم الخاصة من التصويت.

بكرسيها المتحرك قطعت رابعة مسعد أحمد، صاحبة الـ80 عامًا مسافة كيلو متر، من منزلها بمركز قوص في محافظة قنا إلى مقر اللجنة الانتخابية، لم تمنعها خشونة الركبة من الحركة والخروج إلى التصويت البرلماني، "علشان خاطر مصر ما بتأخرش عليها وبشارك في كل الانتخابات وطول ما فيا نفس على الدنيا هاجي أنتخب"، ودعت جميع الشباب وكبار السن إلى الإدلاء بأصواتهم، فهو وطننا ويجب أن نتواجد بجانبه في أي عرس انتخابي.

"عندي 70 سنة وبستغرب من تأخر الناس في النزول للتصويت"، قالها روفائيل قلدس شنودة، 70 عامًا، على المعاش، بعدما أكد على حرصه بالإدلاء بصوته الانتخابي، على الرغم من أنه يتكئ على عكاز وحركته بطيئة، إلا أنه تواجد منذ بداية اليوم في لجنته الانتخابية بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بالعمرانية، لممارسة حقه الدستوري، "ده حقنا وصوتي أمانة".

لم تمنعه إصابته بجلطة عن آداء واجبه الوطني، أصر سلامة علام، 73 عامًا على تحمل مشقة الذهاب إلى لجنته الانتخابية بمدرسة رفاعة الطهطاوي بدائرة بولاق الدكرور، للإدلاء بصوته، ركن عكازه واستراح بعد شعوره بالإعياء فور وصوله إلى اللجنه، ثم صعد لوضع صوته بالصندوق، "أنا جيت من سوهاج في سنة 1953 ومن وقتها وأنا هنا، حبيت الناس والكل حبني، وكنت بشتغل علي عربية فول، وبسبب الجلطة قعدت من الشغل، لكن مينفعش أتخلى عن الواجب الوطني رغم حالتي".

في أسوان، ضربت الحاجة نعيمة علي محمد بدري البالغة من العمر 90 عامًا أكبر الناخبين سنًا، نموذجًا للمرأة المصرية الأصيلة التني لا تتخلى عن بلدها، كانت من أوائل الناخبين في لجنتها الانتخابية في مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، بصحبه أبنائها، مؤكدة أنها دائمة الحضور في الانتخابات ولا تتأخر عن التصويت.

قوات الأمن توفر تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للتصويت

وفرت قوات التأمين لتابعة لوزارة الداخلية في لجان انتخابات النواب في محافظة سوهاج، كل الأدوات والوسائل التي تسهل على الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، وتم مساعدة الناخبين في الوصول إلى صناديق الانتخاب، إضافة إلى توفير كراسي متحركة في أغلب لجان المحافظة، وحرص كبار السن و السيدات على الحضور مبكرًا في اللجان.

كما خصصت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا مدربين من الوحدة المحلية داخل اللجان الانتخابية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين خلال عملية الاقتراع، والعمل على تسهيل دخولهم للجان، و توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل اللجان. إضافة إلى الدفع بمترجم لغة إشارة وعضو من المدرسة الفكرية في كل لجنة لمساعدة الحالات الخاصة والشرح لهم ومساعدتهم في الوصول للجنة التابعين لهم.