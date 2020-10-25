وفاة مصابين اثنين بكورونا داخل عزل بلطيم.. والعدد يرتفع لـ15 خلال أسبوعين

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم، وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، داخل مستشفى عزل بلطيم.

وقالت مديرية الصحة بكفر الشيخ، إن المتوفيين هما "ع.م.م"، 70عاما، مقيم بمركز كفر الشيخ، و" ف.م.ا"، 77عاما، مقيمة بمركز قلين، وتوفيا خلال تلقى العلاج بالرعاية المركزة.

وسجلت المديرية أمس وفاة "م.ا.ع"، 76عاما، مقيم بمركز سيدي سالم، كان محتجزا بالرعاية المركزة.

كما سجلت المديرية، وفاة ع.م.ع.خ"، 68 عاما، في اليوم ذاته، يقيم بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، متأثرا بفيروس كورونا، كان يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وبجانب ذلك، سجلت المديرية في وقت سابق، وفاة مسنة، تبلغ من العمر 65 عاما، مصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء الماضي، في أثناء تلقيها العلاج بقسم العناية المركزة، بمستشفى العزل الصحي في بلطيم.

وأكدت المديرية، أن المتوفية هي "هنا.ح"، 65 عاما، مقيمة بقرية الأبعادية التابعة لمركز الحامول في كفر الشيح؛ إذ كانت تتلقى العلاج داخل الرعاية المركزة بالمستشفى.

كما سجلت المديرية، وفاة "فتحية.ع.ا"، 62 عاما، تقيم بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، الجمعة قبل الماضية وكانت تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة في المستشفى ليرتفع العدد لـ11 حالة وفاة خلال نحو اسبوعين.

وسجل المستشفى، الأسبوع قبل الماضي، وفاة ر.ع.ر"، 80 عاما، يقيم كفر الشيخ، و"ج.ح.أ.ق"، 75 عامًا، يقيم بالحامول، وكانا يتلقيان العلاج بقسم العناية المركزة.

وسجلت المديرية، في وقت سابق، وفاة حالتين بفيروس كورونا، في أثناء خضوعهما للعلاج بقسم العناية المركزة، بمستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن الحالتين "ع.ي.ع"، 80 عامًا، تقيم بمركز قلين، و"ج.ع.ي"، 81 عاما، يقيم بمركز كفر الشيخ، احتجزا بالمستشفى بعد التأكد من إصابتهما، إلا انهما توفيا في أثناء تلقي العلاج، لافتًا إلى اتخاذ الاجراءات المتبعة مع ضحايا الفيروس، ونقلهما عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لدفنهما وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وسجل المستشفى ذاته وفاة 4 حالات، مطلع الأسبوع قبل الماضي، لسيدات كبار سن، متأثرين بإصابتهم بالفيروس نتيجة معاناتهم من أمراض مزمنة، وأعلنت مصادر طبية نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلهم وتكفينهم، طبقًا للاشتراطات الصحية، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنها.

كما سجل المستشفى أيضا، وفاة مُسن في العقد السادس من العمر، أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة، إن المتوفي "أ.م.ب"، 62 عامًا، يقيم بمركز بيلا، مشيرا إلى نقله عن طريق سيارة إسعاف، مخصصة لنقل الوفيات الناتجة عن إصابة بالفيروس، إلى مسقط رأسهم، ودفنهم بالطرق المتبعة.