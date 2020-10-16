وفاة مصابة بكورونا داخل مستشفى عزل بلطيم.. والعدد يرتفع لـ10 في أسبوع

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الجمعة، وفاة مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج بقسم العناية المركزة، بمستشفى العزل الصحي في بلطيم.

وأكدت المديرية، أن المتوفية ضحية كورونا، هي "فتحية.ع.ا"، 62 عاما، تقيم بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، وكانت تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة في المستشفى.

كما سجل المستشفى، في وقت سابق هذا الأسبوع، وفاة ر.ع.ر"، 80 عاما، يقيم كفر الشيخ، و"ج.ح.أ.ق"، 75 عامًا، يقيم بالحامول، وكانا يتلقيان العلاج بقسم العناية المركزة.

وسجلت المديرية، أول أمس، وفاة حالتين بفيروس كورونا، في أثناء خضوعهما للعلاج بقسم العناية المركزة، بمستشفى العزل الصحي في مدينة بلطيم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن الحالتين "ع.ي.ع"، 80 عامًا، وتقيم بمركز قلين، و"ج.ع.ي"، 81 عاما، يقيم بمركز كفر الشيخ، احتجزا بالمستشفى بعد التأكد من إصابتهما، إلا انهما توفيا في أثناء تلقي العلاج، لافتًا إلى اتخاذ الاجراءات المتبعة مع ضحايا الفيروس، ونقلهما عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لدفنهما وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وسجل المستشفى ذاته وفاة 4 حالات، منذ أيام، لسيدات كبار سن، متأثرين بإصابتهم بالفيروس نتيجة معاناتهم من أمراض مزمنة، وأعلنت مصادر طبية نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلهم وتكفينهم، طبقًا للاشتراطات الصحية، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنها.

كما سجل المستشفى أيضا، وفاة مُسن في العقد السادس من العمر، أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة، إن المتوفي "أ.م.ب"، 62 عامًا، يقيم بمركز بيلا، مشيرا إلى نقله عن طريق سيارة إسعاف، مخصصة لنقل الوفيات الناتجة عن إصابة بالفيروس إلى مسقط رأسه، ودفنه بالطرق المتبعة.