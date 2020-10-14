عمره 80 عاما.. وفاة مسن بفيروس كورونا داخل "عزل بلطيم"

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، وفاة مسن بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيه العلاج، بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي في بلطيم.

وأكدت المديرية أن الضحية يدعى "ر.ع.ر"، 80 عاما، ويقيم بكفر الشيخ، كان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وأضاف مصدر بالمديرية أن المتوفي جرى تغسيله طبقًا للاشتراطات الطبية المتبعة لمصابي فيروس كورونا المستجد، وتم نقله بسيارة إسعاف مخصصة لذلك الغرض، تمهيدًا لدفنه.

وسجلت المديرية أمس وفاة حالتين بفيروس كورونا، أثناء خضوعهما للعلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، وأكد مصدر بمديرية الشؤون الصحية أن الحالتين "ع.ي.ع"، 80 عامًا، وتقيم بمركز قلين، و"ج.ع.ي"، 81 عاما، يقيم بمركز كفر الشيخ، جرى احتجازهما بالمستشفى بعد التأكد من إصابتهما، إلا أنهما توفيا أثناء تلقي العلاج، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة مع ضحايا الفيروس، ونقلهما عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لدفنهما وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وسجل المستشفى ذاته وفاة 4 حالات وفاة، منذ أيام، لسيدات كبار سن، متأثرين بإصابتهم بالفيروس نتيجة معاناتهم من أمراض مزمنة، وأعلنت مصادر طبية نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلها وتكفينها طبقًا للاشتراطات الصحية وتسليمها إلى ذويها لدفنها، كما سجل المستشفى أيضًا وفاة مُسن في العقد السادس من العمر، أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى .

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة، أن المتوفي "أ.م.ب"، 62 عامًا، يقيم بمركز بيلا، مشيراً إلى نقله عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لنقل الوفيات الناتجة عن افصابة بالفيروس إلى مسقط رأسه، لدفنه بالطرق المتبعة.