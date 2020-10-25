فتح جميع اللجان الانتخابية أمام المواطنين في الشيخ زايد

فتحت لجان الاقتراع بمدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مرحلتين، وسط إجراءات "أمنية مشددة، واحترازية من قبل الجهات المختصة".

وبدأ الناخبون في التوافد على المقرات الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات "التعقيم، وكشف المتفجرات والحقائب".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أدلى بصوته، أمس، في تمام الساعة التاسعة، مع بداية فتح اللجان.

وفي تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا، حضرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، للإدلاء بصوتها داخل مدرسة أبو بكر الصديق.

وقبل نهاية اليوم، حضر المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأدلى بصوته في المدرسة اليابانية، الكائنة بالحي 11 في الشيخ زايد.

وشهد ت مدينة الشيخ زايد، في أول يوم انتخابات، حضورا مكثفا من قبل السيدات إلى مراكز الاقتراع، وأكثرهن من سن 20 إلى 40 عاما، وتوجهوا إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهن.

وتلاحظ أن الجميع يرتدي الكمامة، واتخذت الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ونشرت الدوريات الأمنية في جميع شوارع وميادين المدينة، بالاضافة إلى الكمائن المرورية المتحركة.

ويتنافس في الدائرة التاسعة، مقرها أول أكتوبر، تضم "الشيخ زايد، وحدائق الأهرام، وهضبة الأهرام، و6 أكتوبر، والواحات، 50 مرشحا على ثلاث مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، هما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وتدفع كل منما بـ23 مرشحا، ويتنافس على المقاعد الفردية 317 مرشحا على 25 مقعدا في ١٢ دائرة.

يذكر أن محافظة الجيزة، جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة، استعدادا للانتخابات، التي تبدأ من الساعه 9 صباحا حتى 9 مساءً، واتخذت الإجراءات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.