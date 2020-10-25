الصحفيين: غرفة متابعة انتخابات النواب لم تتلق شكاوى في اليوم الأول

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنّ غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالنقابة، لم تتلقى أي شكاوى عن اليوم الأول للاقتراع أمس.

جاء ذلك ردا على سؤال للصحفيين، بشأن منع بعض الزملاء من الدخول للجان والتصوير فيها، إذ أكد شبانة، أنّ غرفة الصحفيين لم تتلق أي شكاوى في هذا الشأن أو غيره، وأنّه قد يكون الزميل الذي واجه مشكلة، استطاع حلها دون اللجوء للشكوى في النقابة.

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم: حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، عمرو بدر،محمد يحيي يوسف، لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، المقررة داخل مصر يومي السبت والأحد 24 و25 من شهر أكتوبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين في بيان عنها، أنّ الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وأوضحت نقابة الصحفيين أنّ أرقام الغرفة التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة: (01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- (01226409228) ومن الجهاز الإداري بالنقابة: (01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811).

وعقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعا الخميس، برئاسة النقيب طارق سعدة، واتخذ فيه عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، بينها تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين في اللجان الانتخابية.

وذكرت النقابة في بيان لها، أنّ الغرفة تضم في عضويتهان سهام صالح، وكيل اول النقابة، محجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، الإعلامي خالد فتوح، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، الإعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس، والإعلامي أيمن عدلي، عضو المجلس.

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب، برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس، وعضوية كل من:

1- الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية إعلام القاهرة.

2- الدكتور محمد شومان، عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية.

3- نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري.

4- عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق.

5- الدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

6- الدكتور إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الشروق.

7- أحمد عادل، مدير المرصد الإعلامي (مقررا للجنة).