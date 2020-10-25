أقل بيع في الأهلي والمصرف المتحد.. سعر الدولار اليوم الأحد 25-10-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 25 أكتوبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لبيع الدولار بـ15.76 جنيه في بنك قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة نفس البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

فيما جاء أقل سعر لبيع الدولار في "مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، " ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لوكالة "سكاي نيوز" هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما ينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وواصل مؤشر الدولار التراجع مسجلًا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من سبتمبر.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنّ الديمقراطيين قد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصاية لأزمة "كوفيد-19"، وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر القادم.

وصعد اليورو 0.5% أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1% إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.

أسعار العملات العربية والأجنبية

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.20 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك، هي: "قناة السويس، بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وHsbc"، فيما سجّل في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما اليورو سجّل ارتفاعا بقيمة 5 قروش مقابل الجنيه، وسجل أعلى سعر للشراء بـ18.46 جنيه، في بنك "التعمير والإسكان"، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.