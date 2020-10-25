مراكب الصيد تغادر ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود والمواد التموينية

قال مصدر بميناء البرلس البحري، التابع لمحافظة كفر الشيخ، إن مراكب الصيد غادرت، اليوم، من الميناء للذهاب إلى البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد التزود بالوقود والمواد التموينية والمياه والثلج.

وأضاف المصدر، أن مراكب الصيد الآلي غادرت الميناء؛ للصيد في البحر المتوسط، وأن العدد في زيادة، مشيرا إلى أنه يتابع الحالة الجوية بشكل مستمر لتقديم الإرشادات البحرية للصيادين بسواحل المحافظة.

وأكد المصدر، أن عمليات السروح بميناء الصيد بالبرلس منتظمة ولا توجد بها مشاكل، و"سرحت عشرات المراكب من الميناء"، بعد تزويدها بالوقود والثلج والاطمئنان علي جاهزيتها للأبحار، من الناحية الفنية، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية المختصة، وفحص تراخيص السروح ورخص الصيد للصيادين والمراكب.

وفي السياق ذاته، أعلنت غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ ، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، مدير الغرفة، تحت إشراف وتوجيه اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، رفع وكسح مخلفات الأمطار ببعض المدن والمراكز في شمال المحافظة، التي هطلت بها أمطار مساء أمس، بعد توجيه معدات الكسح من قبل رؤساء المدن والقري علي الفور، بمتابعة من اللواء أشرف، موافي السكرتير العام، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المختصة.

وتعرضت محافظة كفر اشليخ، على مداري اليوميين الماضيين، لسقوط امطار متوسطة وحفيفة على مناطقها الشمالية، وخاصة مراكز "بلطيم ومطوبس والحامول وفوه"، ما أدى لغرق الشوارع، وإعلان المحافظة حالة الطوارئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع حالة التأهب، والتواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية، والقطاعات المعنية على مستوى المحافظة؛ لمتابعة عملية سقوط الأمطار من عدمه.

كما كلف اللواء جمال نور الدين، أجهزة الري بتشغيل محطات رفع مياه الري الزراعي بكامل طاقتها علي المصارف العمومية، لاستيعاب كميات المياه الغزيرة المتساقطة علي المحافظة.

واستعدت المحافظة، لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وتابعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل توقع هطول أمطار، بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد، وأكد المحافظ، إنهاء استعدادات مواجهة موسم الشتاء، ووضع خطة لتصريف مناسيب المياه الزائدة.