أغلقت هيئة ميناء برج البرلس للصيد البحري الميناء، لليوم الثالث أمام حركة وخروج سفن الصيد إلى البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وشدتها.

كما قرر المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه تعطيل الدراسة في جميع مدراس وكليات المحافظة، حرصا على حياة التلاميذ والطلبة.

وكانت المحافظة تعرضت أمس إلى رياح شديدة جدا وخلت الشوارع من المارة، في حين تواصل أجهزة المحافظة من مياه وصرف صحي وأجهزة مجالس المدن والقرى في إزالة المياه المتراكمة بالشوارع نتيجة سقوط الأمطار.

وقاد المحافظ حملة لإزالة مياه الأمطار بشارعي الخليفة المأمون والنبوي المهندس بمدينة كفرالشيخ، بينما ارتفعت المياه وتعدت الأرصفة بشارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ.

وفي مصيف بلطيم، مدت الأجهزة المحلية مواسير طويلة من ميدان النرجس والزهرة لشفط كميات المياه الكبيرة التي ارتفعت عن الأرصفة وشلت الحركة تماما، وتوصيلها بماكينات شفط وضخها إلي شاطئ البحر لتصريفها.