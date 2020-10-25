"أثناء عمله".. مصرع عامل نظافة صدمته سيارة بكورنيش الإسكندرية 

لقى عامل نظافة مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي، في أثناء ممارسة عمله بجمع القمامة والمخلفات، بطريق كورنيش الإسكندرية، وألقي القبض على قائد السيارة.

وتلقى قسم شرطة باب شرقي، بلاغا يفيد اصطدام سيارة بعامل نظافة بطريق كورنيش الإسكندرية، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي، بـ"بدر يوسف أحمد"، 50 عاما، عامل نظافة بشركة نهضة مصر، المسؤولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ووفقا لشركة نهضة مصر، فإن قائد السيارة يدعى "م.أ.ح"، كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، واصطدم بالعامل أثناء جمعه القمامة، وحاول الهرب عقب الحادث إلا أن زملاء العامل وبعض المارة تمكنوا من اللحاق به وضبطه.

وقال المهندس أحمد عبدالقادر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر لأعمال النظافة، إنه كلف المستشار القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، فضلا عن صرف مستحقات العامل لأسرته.

وتحررالمحضر رقم 22622 لسنة 2020 باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.