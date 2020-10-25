مصدر: عمرو دياب يسافر الجونة خلال ساعات

علمت "الوطن" أن الفنان عمرو دياب، سيسافر إلى مدينة الجونة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولم يتحدد بعد إقامة حفل لـ"دياب" في الجونة من عدمه مثلما اعتاد خلال السنوات الماضية.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب، مؤخرًا أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وتمت الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

ونشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا الهضبة.

وعلق الهضبة على الصورة، قائلا: "اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أهي أهي - #Εσύ_εσύ" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، على أنغامي".

وفي وقت سابق، قال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، إن الفنان عمرو دياب، "في حِتة تانية وبيتعمل له 100 حساب"، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الـ59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن الهضبة عمرو دياب قائلًا: تنزل الأغنية تطلع، لحد عنده الكل يرجع، يتعمل له 100 حساب، هو برضه في حتة تانية.

وتابع: "نجم يعلا كل ثانية لأن هو عمرو دياب، كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وحلمكوا اللي بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة، بالهدوء كده باختصار، شكله قرب يبقى حقيقة".