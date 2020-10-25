رامي عياش لـ"الوطن": أجريت تعديلات بسيطة على أغنية "دقي يا مزيكا"

قال الفنان اللبناني رامي عياش، إن أغنية "دقي يا مزيكا" عرضت عليه من خلال المنتج محمد جابر وشركة مزيكا.

وأضاف "عياش" لـ"الوطن"، أنه أجرى تعديلات بسيطة على الأغنية وتفاجأ بنجاحها الكبير بعد عرضها في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

وأحيا الفنان اللبناني رامي عياش، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وقال "عياش"، "من مسرح الجونة السينمائي لكل العالم باسمنا جميعا بنصر على إرادة الحياة ياللي فينا وعلى تعطشنا الدائم للفرح مش راح هنخلي هالسنة تكون خسارة بجدول حياتنا، راح ننتبه ونكمل أيامنا ونتغلب على توقف الزمن ياللي مرينا فيه، برافو برافو برافو مهرجان الجونة برافو ساويرس فاميلي بحبكم كلكم".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.